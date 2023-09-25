Лондон выделил Киеву 100 млн долларов на компенсацию пенсионных выплат

Украина получила 100 миллионов долларов от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства направят на компенсацию пенсионных выплат. Об этом рассказали в украинском министерстве финансов 25 сентября.

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Как передает ТАСС, Украина получила средства от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

«Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года», — отметили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля прошлого года составляет 1,6 миллиарда долларов.