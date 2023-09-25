Власти отказались поднимать зарплаты чиновников в 2024 году

Индексация зарплат федеральных госслужащих в 2024 году не планируется. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, <…> индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в 2024 году не осуществляется», — сообщается в заявлении. Документ есть в распоряжении РБК.

Однако решение не будет действовать на индексацию зарплат сотрудников организаций бюджетной сферы, которая будет продолжена. С 1 октября 2024 года заработная плата таких работников станет больше на 4,5%. У бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры зарплата увеличится с 1 января 2024 года на 9,8%.

Размеры окладов работникам федеральной гражданской службы каждый год увеличивают в соответствии с законом о федеральном бюджете с учетом уровня инфляции. Решение об индексации принимается президентом по представлению правительства.