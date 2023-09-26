Должникам по алиментам могут запретить совершать сделки с имуществом

Судебные приставы предложили запретить должникам по алиментам совершать сделки с имуществом. Как сообщает газета «Известия», ФССП собирается создать реестр алиментщиков, привлеченных к административной и уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств.

Идею создания реестра уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он будет частью банка данных об исполнительных производствах, который уже ведется службой. После его появления приставы получат право оспаривать сделки, при помощи которых должники по алиментам пытаются скрыть свое имущество.

Общедоступная часть сведений реестра будет доступна на официальном сайте ФССП России, а вести его будут в электронном виде. Порядок формирования банка данных о задолжавших алиментщиков определит главный судебный пристав.