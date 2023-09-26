Россияне стали чаще беспокоиться о курсах валют и ипотеке

С января по сентябрь 2023 года тема финансов поднималась российскими журналистами на 29,8 процента чаще, чем в аналогичный период годом ранее, говорится в исследовании сервиса журналистских запросов Pressfeed, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Согласно материалам компании, число запросов на сервисе на соответствующую тематику в текущем году выросло с 1851 до 2403.

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Среди тем, о которых стали чаще беспокоиться россияне, выделяются, в частности, колебания курсов валют, а также повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, рост ставок по жилищным кредитам и прочие аспекты этого вопроса.

Другими финансовыми проблемами, к которым проявляли интерес журналисты и их читатели, в сервисе назвали тему ключевой ставки ЦБ РФ и ее влияния на различные аспекты жизни россиян, увеличения кредитной нагрузки, работы за границей карт UnionPay и «Мир», запрета для россиян на криптобирже Binance на операции с любыми валютами, кроме рубля.