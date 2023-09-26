Дума ввела штрафы за перевозку вейпов и электронных сигарет сверх нормы

В России за незаконное перемещение физическими лицами вейпов и электронных сигарет сверх нормы будут наказывать штрафами. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Статья 14.53.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях представлена в новой редакции. За нелегальное перемещение по российской территории табачной продукции свыше установленной нормы предусмотрен штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.

Аналогичная ответственность вводится за незаконное перемещение по стране никотинсодержащей продукции, к которой в настоящее время относятся все вейпы, в том числе безникотиновые, а также изделия с нагреваемым табаком.

Сейчас гражданам запрещено перемещать по территории РФ более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, а также свыше пяти единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости. Такие нормы отражены в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».