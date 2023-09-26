Дума ввела штрафы за перевозку вейпов и электронных сигарет сверх нормы

В России за незаконное перемещение физическими лицами вейпов и электронных сигарет сверх нормы будут наказывать штрафами. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном, чтении приняла Госдума, сообщает ТАСС.
Статья 14.53.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях представлена в новой редакции. За нелегальное перемещение по российской территории табачной продукции свыше установленной нормы предусмотрен штраф от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.
Аналогичная ответственность вводится за незаконное перемещение по стране никотинсодержащей продукции, к которой в настоящее время относятся все вейпы, в том числе безникотиновые, а также изделия с нагреваемым табаком.
Сейчас гражданам запрещено перемещать по территории РФ более 200 сигарет или изделий с нагреваемым табаком, а также свыше пяти единиц никотинсодержащей продукции общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости. Такие нормы отражены в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Ранее врач заявил, что электронные сигареты оказывают более тяжелое влияние на организм, чем обычные. Последствиями, по его словам, могут стать хроническая гипоксия, пневмосклероз, психоэмоциональные проблемы, сбои в работе сердца, легких и весь спектр нарушений репродуктивного здоровья.