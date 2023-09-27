В России хотят повысить штрафы за врез в канализацию и водопровод

Правительство выступило за усиление ответственности за незаконное подключение к водопроводу и канализации, сообщают «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва кабмина на законопроект о поправках в КоАП, который внесло в Госдуму Законодательное собрание Красноярского края.

По словам авторов законопроекта, в стране выявлено увеличение числа несанкционированных подключений. Соответствующая информация указана в пояснительной записке. Авторы ссылаются на данные региональной ресурсоснабжающей организации «КрасКом».

Сумма взысканий за незаконные врезки не корректировалась много лет. Сейчас размер составляет до 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юрлиц.

В Госдуме считают целесообразным десятикратно поднять штрафы.

По словам экспертов, нарушения влекут за собой засоры канализации, уменьшение напора в водопроводе, загрязнение питьевой воды.