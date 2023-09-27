Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам за границей
Банки РФ приступили к приему оплаты по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) в других странах. Об этом сообщают «Известия».
Такая схема уже работает у двух отечественных финансовых компаний. Еще пять тестируют систему.
По словам собеседников издания, у туристов из РФ есть возможность провести оплату по QR-коду через СБП в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде. Для этого требуется сканирование кода и подтверждение транзакции.
В ЦБ подчеркнули, что рынок гибко адаптируется к текущим условиям и находит решения для приема безналичных транзакций.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии планирует начать тестировать кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей.