Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам за границей

Банки РФ приступили к приему оплаты по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) в других странах. Об этом сообщают «Известия».

Такая схема уже работает у двух отечественных финансовых компаний. Еще пять тестируют систему.

По словам собеседников издания, у туристов из РФ есть возможность провести оплату по QR-коду через СБП в Турции, Таджикистане, Узбекистане, а также на Кубе и в Таиланде. Для этого требуется сканирование кода и подтверждение транзакции.

В ЦБ подчеркнули, что рынок гибко адаптируется к текущим условиям и находит решения для приема безналичных транзакций.