Мошенники возобновили фишинговые рассылки от «судебных приставов»

Мошенники возобновили рассылку фишинговых писем якобы от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с требованием погасить долг, сообщается в Telegram-канале просветительского ресурса Банка России "Финансовая культура". Авторы напоминают, что ФССП никогда не сообщает людям о долгах по электронной почте.

Так, "Финкульт" рассказывает о случае, когда гражданину из Екатеринбурга пришло письмо якобы от судебных приставов с требованием погасить долг в размере 27,5 тыс. рублей. В нем говорилось, что в случае неуплаты долга гражданин будет внесен в федеральный реестр недобросовестных плательщиков, на него будут наложены штрафные санкции, а счета будут арестованы. Кроме этого, как отмечают авторы, письмо от мошенников выглядело правдоподобно: с гербом, на бланке, в официальном стиле. Однако гражданин заметил, что адрес отправителя не совпадал с адресом на официальном сайте ФССП, и не перевел деньги мошенникам.

Видео дня

"Мошенничество от имени представителей власти - типичная история. Мошенники знают: гораздо легче втереться в доверие, если представиться сотрудником полиции, Центробанка или, например, Федеральной службы судебных приставов. ФССП не сообщает людям о долгах по электронной почте. Если вы получили такое письмо - это спам. Смело удаляйте и не переходите по ссылкам", - говорится в сообщении просветительского ресурса ЦБ.

Авторы подчеркивают, что проверить, есть ли у вас долги, которые попали к приставам, можно через "Госуслуги" в разделе "Поиск и оплата начислений" и на официальном сайте ФССП России в "Банке данных исполнительных производств".

"Финкульт" также напоминает, что если вам пишут или звонят в мессенджере, соцсетях или по электронной почте, и при этом речь идет о деньгах - это мошенники.

"Если вы получили подозрительное сообщение или звонок и вас просят назвать свои персональные или банковские данные, сразу бросайте трубку. Уточните настоящие контакты организации, от имени которой с вами связывались, на ее официальном сайте и перепроверьте информацию", - говорится в сообщении.