Россияне ответили, людей с какими доходами можно назвать бедными

Треть (33%) россиян считают бедными людей, которые зарабатывают меньше 50 тыс. рублей в месяц, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,9 тыс. человек, исследование проводилось на фоне внесения в Госдуму законопроекта об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.

© Газета.Ru

«Меньше 100 тыс. рублей на человека это и так уже тяжело, что говорить про 50 тыс.», — сказал участник исследования.

Еще 14% ответили, что бедность применима к ежемесячным доходам менее 40 тыс. рублей, 32% считают 30 тыс. рублей порогом между бедностью и нормальным уровнем жизни. Оставшиеся 21% опрошенных считают, что бедность — это менее 20 тыс. в месяц на человека.

27 сентября сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается отменить налог на доходы физических лиц для тех граждан, чей месячный доход составляет меньше 30 тыс. рублей.