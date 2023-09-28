Названа доля отдающих на кредиты больше 50% дохода ипотечных заемщиков

По итогам второго квартала 2023 года 71,7% новых ипотечных кредитов выдали россиянам, которые тратят на погашение займов свыше 50% своих доходов. Об этом заявила РБК директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Она отметила, что в ипотечном портфеле доля кредитов на жилье, выданных таким клиентам, сейчас оценивается в 60,8%.

«Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%», - говорится в публикации.

Данилова не ожидает сокращения доли выдачи ипотек закредитованным гражданам в третьем квартале. По ее данным, в прошлом месяце наблюдались «рекордные темпы роста выдач ипотечных кредитов», в частности, благодаря более свободным стандартам кредитования.

В сентябре власти РФ приняли решение о повышении минимального размера первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%.