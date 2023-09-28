Инвестэксперт назвал удачный вариант вложения сбережений

Хорошим вариантом вложения денег остается покупка торгового помещения формата стрит-ретейл для сдачи в аренду. Об этом рассказал сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании Руслан Сухий.

Эксперт отметил, что подобное решение представляет собой успешную схему вложений в недвижимость. За время своего существования она успела хорошо себя зарекомендовать.

Сухий добавил, что спрос на ликвидные объекты этого формата в хороших локациях всегда высок, их всегда можно сдать в аренду или перепродать. Покупка такого помещения является практически гарантией получения стабильного дохода.

Глава компании пояснил, что в Москве окупаемость инвестиций в стрит-ретейл помещения составляет порядка 12 лет, то есть доходность на уровне 8,5 процента годовых.

Также эксперт назвал еще один интересный вариант инвестиций — кладовые для хранения личных вещей. Такое помещение можно купить или оборудовать на цокольном этаже крупного жилого комплекса. Инвестиции в подобные проекты могут принести от 10–15 процента годовых, передает РИАМО.