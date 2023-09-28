В такую сумму каждый пятый россиянин оценивает ущерб своему жилью от различных происшествий

Аналитики Rambler&Co и СберСтрахование выяснили, какие неприятности случаются с жильём чаще всего и в какую сумму они обходятся владельцам.

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Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования, охват которого составил 56 тысяч человек, в последние пять лет 20% респондентов сталкивались с бытовыми инцидентами один раз, а 16% — несколько раз.

Самая распространённая проблема — потоп. 44% респондентов заливали соседи, а в 15% случаев залив происходил по вине самих опрошенных. Ещё 15% случаев — это пожары. Реже случались природные катаклизмы (7%), а по 5% пришлись на ограбления и хулиганства (например, разбитые окна).

Обычно последствия удаётся устранить в пределах 25 тысяч рублей, в эту сумму уложились 54% опрошенных. 24% респондентов потратили от 25 до 100 тысяч рублей, а 22% пришлось заплатить за восстановление повреждённого имущества свыше 100 тысяч рублей. При этом только 20% респондентов застраховали недвижимость.

Самый частый источник неприятностей — соседи: по их вине происходило больше половины инцидентов, о которых рассказывают участники опроса (54%). В каждой пятой ситуации виновником была управляющая компания. Действия самих респондентов стали причиной ЧП в 17% случаев, а природные явления, например ливни или молнии, ответственны всего за 9% происшествий.

Чаще всего страдали потолки (27%) и стены (26%). Реже неприятности затрагивали пол (15%), мебель (10%) и бытовую технику (7%). Сами жильцы, к счастью, пострадали лишь в 4% случаев, равно как и их ценности, то есть деньги или украшения (3%).

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования: