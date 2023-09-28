ЦБ оценил общий объем льготных кредитов

"К настоящему времени общий объем кредитов по субсидируемой ставке составляет более 11 трлн рублей, что превышает 14% кредитного портфеля и 7% ВВП. В условиях существенно возросших объемов льготного кредитования все больше внимания привлекает вопрос о последствиях наращивания льготного кредитования для национальной экономики в целом, а также для бюджетной и денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.