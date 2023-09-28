ЦБ оценил общий объем льготных кредитов в 11 трлн рублей
Объем кредитов по субсидируемой ставке достиг 11 трлн рублей и превышает 7% ВВП РФ, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы Банка России.
"К настоящему времени общий объем кредитов по субсидируемой ставке составляет более 11 трлн рублей, что превышает 14% кредитного портфеля и 7% ВВП. В условиях существенно возросших объемов льготного кредитования все больше внимания привлекает вопрос о последствиях наращивания льготного кредитования для национальной экономики в целом, а также для бюджетной и денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.
ЦБ указал, что с точки зрения бюджетной политики кредитование по субсидируемым ставкам является эффективным инструментом стимулирования спроса, поскольку может приводить к локальному росту спроса, многократно превосходящему бюджетные расходы.
"Однако такое субсидирование эффективно лишь в случае, когда программа действует в течение ограниченного времени и распространяется только на краткосрочные кредиты", - полагает регулятор.
В то же время, как считает ЦБ, с точки зрения денежно-кредитной политики эффект программ льготного кредитования неоднозначен.
"Банк России не рассматривает программы льготного кредитования как эффективный механизм долгосрочной поддержки национальной экономики в целом", - отметил регулятор.