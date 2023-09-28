В ФАС дали рекомендации, как платить за электричество в сельской местности

Сейчас тарифы для населения, проживающего на сельских территориях, и где есть электроплиты и электроотопительные установки, являются общими. Поэтому в Федеральной антимонопольной службе подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию для населения с конкретными рекомендациями, которые касаются именно сельских населенных пунктов, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства.

«Изменения в методические рекомендации конкретизируют именно для такой группы потребителей механизм дифференциации тарифов и понижающих коэффициентов от 0,7 до 1,0, в зависимости от оснащения жилых помещений электроплитами и электроотопительными установками», — пояснили в ФАС.

Уже сейчас для сельских жителей различных регионов, у кого нет дома электроплит и электроотопительных установок, применяют тарифы с понижающим коэффициентом, и региональный тарифный орган может и дальше их устанавливать в таком же размере, заверили в пресс-службе государственного органа. Речь идет о тарифах на электроэнергию, которую люди потребили сверх социальной нормы».