Некоторым россиянам повысят зарплаты

С 1 октября у некоторых категорий госслужащих в России вырастут зарплаты. Соответствующий указ Владимир Путин . Зарплаты будут проиндексированы на 5,5 процента.

В частности, на 10,5 процента будут повышены оклады по воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников. Также повысятся оклады военных, которые проходят службу по призыву, подчеркнула она. На 10,5 процента увеличатся заработные платы и той части госслужащих, которая относится к силовому блоку, добавила эксперт.