Эксперты назвали топ вакансий для студентов без опыта работы

SMM-специалист, велокурьер и бариста вошли в подборку вакансий для студентов без опыта работы исследовательского центра сервисов "Работа.ру" и "Подработка". Таким специалистам предлагают зарплату от 40 тыс. до 150 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"SMM-специалиста с зарплатой от 70 тыс. до 150 тыс. рублей ищут в Москве. От кандидата ждут портфолио, стремление к саморазвитию, самоорганизацию и навыки тайм-менеджмента. Работодатель предлагает следующие условия: удаленный формат работы, свободный график, новые заказы каждый день, систему поощрения, ежедневную поддержку и обучение", - говорится в подборке сервиса.

В топ предложений также включили должность велокурьера в Саранске с зарплатой от 94 тыс. рублей. Работодатель гарантирует еженедельный доход, самостоятельный выбор таймслотов для доставок, страхование жизни и здоровья. Обязанности - доставка товаров, навык быстрой ориентации на местности или умение пользоваться навигатором.

В Челябинске требуется специалист по уборке, зарплата - до 80 тыс. рублей. Соискатель должен быть трудолюбивым, ответственным, исполнительным и чистоплотным, опыт работы будет преимуществом, но важнее желание расти и развиваться. Зарплату от 40 тыс. до 80 тыс. рублей предлагают официанту в Симферополе. Соискателям будет доступно бесплатное трехразовое питание и жилье на время работы.

В список также попала вакансия повара в ресторан быстрого питания в Сочи. Зарплата - от 52 тыс. до 73 тыс. рублей. А в Санкт-Петербурге ищут бариста, работодатель предлагает обучение, сменный график работы, оплачиваемый учебный отпуск, бесплатное питание, оформление медицинской книжки за счет компании, карьерный рост и профессиональное развитие. Такой специалист может зарабатывать от 45 тыс. до 55 тыс. рублей.