ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк России продлил еще на шесть месяцев, до 31 марта 2024 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

По данным Банка России, ограничения «будут действовать с 1 октября».

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», - пояснил регулятор.

При этом будут сохранены лимиты на перечисления денег через системы переводов – не более $10 тысяч в месяц или в эквиваленте в другой иностранной валюте. А нерезидентам - физическим лицам, которые работают в России, разрешено вывести за рубеж деньги в размере заработной платы.

Помимо этого для не работающих в России физлиц — нерезидентов и юрлиц из недружественных стран продолжает действовать запрет на перевод денег за рубеж.

Регулятор уточнил, что ограничения не будут касаться иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банк России ввел ограничения на перевод средств за рубеж после начала специальной операции на Украине. Предусматривалось, что изначально они будут действовать до 30 сентября 2022 года включительно, однако затем этот срок несколько раз продлевался. При этом в ЦБ на первом этапе ограничили переводы средств физлиц за рубеж суммой в $5 тысяч в месяц, однако затем смягчили это требование.