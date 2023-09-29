Минфин предложил отменить налог на вклады сроком выше одного года

Минфин России предложил проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года, пишет РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Министерство предлагает включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

«При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России. Предлагается дополнительно проработать вопрос об особенностях налогообложения вкладов со сроком действия более 1 года в целях возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу», — говорится в документе Минфина.

Видео дня

Налог на депозиты был введен был введен с 2021 года. С этого момента вкладчиков обязали платить подоходный налог в 13% с процентов по депозитам в случае, если их доход превысил сумму, которая считается по формуле: максимальная ключевая ставка ЦБ за год, умноженная на 1 млн рублей.

Идею об освобождении вкладчиков от уплаты налога с процентных доходов по долгосрочным депозитам неоднократно предлагал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина соглашалась, что идея освободить граждан от подоходного налога «вполне разумна», однако требует обсуждения с Минфином.

«Сейчас и дохода такого нет, потому что люди не приносят деньги на долгосрочные депозиты, не получают доходы. Если этот инструмент появится, мне кажется, будет польза для всех, в том числе мы получим длинный ресурс для развития», — отмечала глава Банка России.