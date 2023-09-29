В США участник лотереи Mega Millions выиграл 1,58 миллиарда долларов

Житель Флориды выиграл джекпот Mega Millions в размере 1,58 миллиарда долларов, что положило конец неделям ожидания того, кто выиграет сногсшибательный главный приз, сообщает The New York Post.

По данным лотереи Флориды, продуктовый магазин Publix в Нептун-Бич продал выигрышный билет. Счастливый победитель обратился к руководству лотереи, сообщив, что у него на руках находится выигрышный билет. Его личность не афишируется. Это рекордный выигрыш в истории Mega Millions. В рублевом эквиваленте - это более 152 миллиардов. У победителя есть 90 дней, чтобы предъявить билет представителям лотереи во Флориде и получить выигрыш. Если он решит взять все деньги сразу, то после вычета налогов получит на руки 783,3 миллиона долларов.

NYP также сообщает, что победитель предыдущего рекордного джекпота в США афроамериканец Эдвин Кастро, "самый удачливый человек в мире", был замечен в четверг в международном аэропорту Лос-Анджелеса с новой загадочной блондинкой рядом с ним и с новой смелой прической. Он выиграл в другой американской лотерее Powerball 2,4 миллиарда долларов. Эта рекордная сумма в истории мировых лотерей. Неясно, куда направлялась пара, но их возможности безграничны с деньгами 31-летнего Кастро, заключило издание.