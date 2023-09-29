Правительство планирует приостановить выплаты по вкладам времен СССР до 2027 года

Правительство РФ планирует приостановить выплаты по вкладам времен СССР до 2027 года. Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы, передает ТАСС.

По данным агентства, такие выплаты не проводятся с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля». При этом по закону 1995 года восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года и в ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года гарантируется государством.

До этого Минфин РФ предложил освободить россиян от налога на вклады сроком от года.

C 1 января 2021 года в России действует закон о налоге на проценты по банковским вкладам. Впервые заплатить такой налог нужно в 2023 году. Согласно закону, клиенты банков, у которых процентный доход по депозитам за год превысит определенный лимит, должны заплатить подоходный налог. Лимит зависит от ключевой ставки Центробанка РФ.

Повышение ключевой ставки ЦБ приводит к росту необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Сейчас такая сумма составляет 130 тыс. рублей.