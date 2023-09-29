Средний размер пенсии по старости может превысить 23 тысячи рублей в 2024 году

После индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5 процента в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

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— В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей, — говорится в сообщении.

Так, в бюджет Социального фонда на 2024 год на выплату пенсий заложили более 10 триллионов рублей. Общий бюджет составит порядка 16,2 триллиона рублей. Помимо пенсионных отчислений, средства будут направлены и на другие социальные выплаты.

Например, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, оплату больничных листов и так далее.

Проект бюджета организации стал первым после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, пишет официальный сайт Минтруда.