В Ивановской области ввели региональный маткапитал
В Ивановской области приняли решение ввести дополнительную меру поддержки многодетных семей — региональный материнский капитал. Об этом сообщает пресс-служба областной Думы.
Там отметили, что инициатором новой меры соцподдержки выступило региональное отделение партии «Единая Россия».
Соответствующий закон уже приняли в Ивановской области.
«Региональный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей будут выплачивать семьям при рождении третьего и последующих детей», — говорится в тексте.
Депутаты Ивановской областной Думы напомнили, что в регионе также выплачивается федеральный маткапитал на первого ребенка. Кроме того семьям студентов дополнительно к ней выдают региональный маткапитал в размере 163 тысяч рублей.
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