В Ивановской области ввели региональный маткапитал

«Региональный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей будут выплачивать семьям при рождении третьего и последующих детей», — говорится в тексте.

Депутаты Ивановской областной Думы напомнили, что в регионе также выплачивается федеральный маткапитал на первого ребенка. Кроме того семьям студентов дополнительно к ней выдают региональный маткапитал в размере 163 тысяч рублей.