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В Госдуме назвали достойный МРОТ в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен превышать прожиточный минимум хотя бы в пять раз. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев, передает URA.RU.

В Госдуме назвали достойный МРОТ в России
© ТАСС

Он назвал нынешний уровень прожиточного минимума «биологическим», то есть за его счет можно будет обеспечить себе удовлетворение исключительно биологических потребностей. В то же время в Европе этот уровень намного выше. Именно поэтому Арефьев считает, что минимальный размер заработной платы должен как минимум в пять раз превышать прожиточный минимум.

«Так не может быть. Мы ставим людей на грань выживания», — подчеркнул он.

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