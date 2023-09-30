В Госдуме назвали достойный МРОТ в России
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен превышать прожиточный минимум хотя бы в пять раз. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев, передает URA.RU.
Он назвал нынешний уровень прожиточного минимума «биологическим», то есть за его счет можно будет обеспечить себе удовлетворение исключительно биологических потребностей. В то же время в Европе этот уровень намного выше. Именно поэтому Арефьев считает, что минимальный размер заработной платы должен как минимум в пять раз превышать прожиточный минимум.
«Так не может быть. Мы ставим людей на грань выживания», — подчеркнул он.
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