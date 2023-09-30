В Госдуме назвали достойный МРОТ в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен превышать прожиточный минимум хотя бы в пять раз. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев , передает URA.RU.

Он назвал нынешний уровень прожиточного минимума «биологическим», то есть за его счет можно будет обеспечить себе удовлетворение исключительно биологических потребностей. В то же время в Европе этот уровень намного выше. Именно поэтому Арефьев считает, что минимальный размер заработной платы должен как минимум в пять раз превышать прожиточный минимум.