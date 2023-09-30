В Госдуме рассказали, как избавиться от долгов по ЖКХ

«Если нет возможности заплатить сразу, то можно договориться о реструктуризации. Обязанности организации заключать соглашение о реструктуризации нет, но многие разумные поставщики услуг понимают, что лучше если человек будет платить в рассрочку, нежели (от него – Газета.Ru) не получат денег вообще. Реструктуризация — это всегда кредит, который дает организация, но неизвестно, под какие проценты. Многие готовы также пойти на то, что человек отработает в управляющей компании, есть такая практика даже в Москве. Люди работают дворником, и часть долга у них списывается», — сказала она.