В Госдуме рассказали, как избавиться от долгов по ЖКХ

В Госдуме рассказали, как избавиться от долгов по «коммуналке»
Если человек не может выплатить долги за жилищные услуги, он может попробовать договориться об отсрочке платежа, реструктуризировать долг или списать часть долга, поработав дворником. Об этом «Газете.Ru» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Если нет возможности заплатить сразу, то можно договориться о реструктуризации. Обязанности организации заключать соглашение о реструктуризации нет, но многие разумные поставщики услуг понимают, что лучше если человек будет платить в рассрочку, нежели (от него – Газета.Ru) не получат денег вообще. Реструктуризация — это всегда кредит, который дает организация, но неизвестно, под какие проценты. Многие готовы также пойти на то, что человек отработает в управляющей компании, есть такая практика даже в Москве. Люди работают дворником, и часть долга у них списывается», — сказала она.
По словам депутата, для выплаты долгов по ЖКУ людям проще всего взять кредит, а после этого подать заявление на получение жилищной субсидии.
«Наверное, самый простой способ — взять кредит, погасить долги за ЖКУ. Если у человека низкие доходы, то нужно подать на получение жилищной субсидии. В соответствии с действующим законодательством, субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на ЖКУ выше определенного процента от доходов семьи: в большинстве регионов это 22%, в Москве – 10%. Все это можно узнать в органах соцзащиты и МФЦ. Главное условие предоставления субсидий — это отсутствие долгов. Поэтому если кредитом долг закрыть, потом можно получать помощь от государства, и нагрузка у человека снизится», — отметила она.
Разворотнева напомнила, что долги за коммунальные услуги старше трех лет можно списать, но для этого нужно обратиться в суд.
«Сейчас в соответствии с действующим законодательством можно списать долги старше трех лет, но автоматически это не произойдет, все происходит через суд. В суд можно обратиться либо самому гражданину, либо организации, которая предоставляет ему услуги. Такие решения принимаются довольно часто», — заключила она.
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