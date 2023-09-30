Российская квартплата оказалась ниже, чем в шести десятках стран

Составлен «коммунально-ценовой» рейтинг государств мира. Первые места заняли страны, где в месяц за коммуналку платят более 300 долларов (около 30 тысяч рублей). Россия оказалась на 62 месте. Об этом сообщает «Российская газета».

Рейтинг составлен с помощью Numbeo – краудсорсинговой платформы, где данные размещают пользователи из разных стран.

В списке 99 стран. Учитывалась плата за электроэнергию, отопление, кондиционирование, воду и вывоз мусора. Предполагались ЖКУ для квартиры в 85 кв.м.

Возглавила «коммунальный» топ Латвия, где оплата составляет 321,66 доллара. Следом расположились Австрия (315 долларов), Чехия (291), ФРГ (289) и Британия (256).

Россия заняла 62 место. По данным платформы, в среднем россияне платят за такое жилье 84,78 доллара.