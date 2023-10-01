Ряду категорий бюджетников поднимут зарплаты на 5,5%

"Повысить размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств МИД РФ на территории РФ…; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы", - сообщается в указе президента N726. Также в постановлении N1345 правительства России сообщается о повышении зарплат работников федеральных органов, которые замещают должности, не являющиеся "федеральными" должностями гражданской службы. Ранее юристы объяснили, кому именно из госслужащих повысят зарплаты в октябре. К госслужащим относятся сотрудники, которые замещают государственные должности, то есть чиновники.