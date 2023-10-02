Эксперт оценил инициативу Минфина по долгосрочным вкладам

Предложение Минфина освободить россиян от уплаты налога на процентные доходы по долгосрочным вкладам может повысить интерес к таким финансовым инструментам. Об этом заявил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов, пишут «Известия».

Ранее в Министерстве финансов предложили рассмотреть вопрос освобождения россиян от налога со вкладов сроком от одного года. В свою очередь депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина выступили с инициативой освободить от налогообложения доходы пенсионеров, ветеранов и их семей, полученные в виде процентов по вкладам в банках.

По словам руководителя службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадия Чаусова, долгосрочные вклады позволяют банкам снижать процентные риски и развивать программы кредитования, в том числе и ипотеку.

Инициатива Минфина будет стимулировать интерес граждан к депозитам сроком от одного года, что в свою очередь позитивно скажется на увеличении ресурсов, привлекаемых банками, уверен он.

При этом неоднократное повышение ключевой ставки уже снизило потенциальную налоговую нагрузку для россиян, так как необлагаемый доход для налога увеличился до 130 тысяч рублей.

По расчетам аналитиков Почта Банка, число вкладчиков, которые должны будут заплатить налог на доходы с депозитов по итогам 2023 года, снизится на 70%.

В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13,00% годовых на фоне роста годовой инфляции и усиления инфляционного давления. По данным регулятора, это произошло в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Обновленный прогноз Центробанка предполагает, что по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.