В РФ изменились правила расчета за сдачу металлолома

С 1 октября в России можно сдавать металлолом по безналичному расчету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию переработчиков лома НСРО «Руслом.ком».

Отмечается, что закон, вступивший в силу 1 октября, исключает возможность расчета с гражданами с помощью наличных за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов. В ассоциации переработчиков отметили, что безналичный расчет позволит совершенствовать отрасль в дальнейшем.

По расчетам переработчиков, в серой зоне расчетов находилось более 500 млрд рублей в год при общем ежегодном обороте ломозаготовительной отрасли больше чем 1,5 трлн рублей.

До этого мастер по ремонту из Пскова сдал автомобиль клиентки в металлолом и стал фигурантом уголовного дела.