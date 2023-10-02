Мишустин поручил поднять зарплаты бюджетникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с октября 2023 года увеличить на 5,5% зарплату гражданского персонала воинских частей, бюджетников и госслужащих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, федеральным государственным органам и учреждениям поручается принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда.

Повышение зарплаты предусматривается для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти.

В частности, повышенные выплаты получат инженеры, экспедиторы, стенографисты, работающие в федеральных госорганах.