В России увеличился «Бутербродекс»

В России зафиксирован рост «Индекса кофе с бутербродом» («Бутербродекса») в первой половине сентября — на 1,9 пункта, до 115,9 пункта, передает РИА Новости.

© Unsplash

Индекс отражает картину потребления гражданами РФ популярных продуктов для завтрака. В ходе расчета за основу были взяты данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Корзина включает в себя батон (400 граммов), ветчину (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

С 1 по 15 сентября в сравнении со второй половиной августа средний чек увеличился по огурцам (+14,3%, до 96 рублей), ветчине (+1,6%, до 188 рублей) и сливочному маслу (+0,7%, до 153 рублей).

Также наблюдается снижение среднего чека по сахару (-1,5%, до 67 рублей), сыру (-1,1%, до 184 рублей) и кофе (-0,5%, до 181 рубля).

Средний чек не скорректировался по батону (остался на уровне 36 рублей).

Так, индекс в сравнении с прошлым двухнедельным периодом увеличился на 1,9 пункта, до 115,9 пункта.