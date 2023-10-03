Юрист рассказал о популярной афере с банкоматами и пожилыми людьми

Помощь пожилым людям, которые пытаются снять деньги в банкомате, может сделать человека соучастником преступления. Об этой и других ошибках, совершаемых при операциях с картами через банкомат, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист напомнил, что у каждого банкомата ведется видеонаблюдение, поэтому мошенники не снимают наличные с украденных карт самостоятельно, рассчитывая воспользоваться помощью прохожих.

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«Чаще всего аферисты посылают пожилого человека, который передает прохожему карту и записанный на бумажке пин-код с просьбой снять деньги, ссылаясь на плохое зрение. Если к вам подошли с такой просьбой, посоветуйте человеку обратиться в отделение банка», - отметил Петр Гусятников.

По словам эксперта, также легко попасться на удочку аферистов, забирая «забытые» у банкомата карту или деньги. В таком случае к вам вскоре могут подойти люди, заявляющие, что были взяты именно их деньги и требующие компенсацию ущерба.

«И даже если средства на самом деле кто-то забыл, то с вами могут связаться сотрудники полиции, если владелец написал заявление. Таким образом, вас могут обвинить в краже», - предостерег он.

Кроме того, юрист порекомендовал не пытаться набирать пин-код карты, если вы его забыли, так как это может привести к ее блокировке, и всегда распечатывать чеки. Если в банкомате произойдет какой-нибудь сбой, то с помощью чека можно гораздо легче доказать свою правоту.