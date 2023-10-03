Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в предстоящем году средний размер пенсии в стране составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Соответствующей информацией он поделился в ходе выступления в Совете Федерации, передает агентство «Прайм».

Силуанов напомнил о том, что пенсии проиндексируют на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции.

«Это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — подчеркнул глава ведомства.

Он оценил суммарный объем расходов на пенсии примерно в 600 миллиардов рублей.

Ранее РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщил, что санкции в отношении банковской системы России привели к проблемам с выплатами российских пенсий за рубежом.