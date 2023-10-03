Рост курса доллара приведет к увеличению цен на импортные товары, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В течение ближайших двух месяцев они могут подорожать на 10–15%, считает он. Это касается техники и электроники, автомобилей, медицинских препаратов, одежды и обуви, туристических услуг — авиабилетов и проживания в отелях, уточнил эксперт.

«Повышение курса доллара и евро может привести к росту цен на импортируемые товары и услуги в России, такие как техника, электроника, автомобили, медицинские препараты, одежда и обувь, а также туристические услуги — отели и авиабилеты. Они подорожают на величину ослабления рубля, плюс инфляции. В течение ближайших двух месяцев цены вырастут на 10–15%. Многое будет зависеть от времени доставки товаров и выкладки на прилавки», — заявил Антонов.

Эксперт напомнил, что с середины сентября курс доллара вырос на 7,6%. Кроме того, санкции и сокращение ассортимента могут привести к дефициту некоторых товаров на рынке, что тоже может спровоцировать рост цен на них, отметил Антонов.

«В перспективе повышение курса доллара и евро может привести к росту инфляции в целом, так как многие товары и услуги в России зависят от импорта», — указал он.