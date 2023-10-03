Экономист оценил планы по индексации пенсий россиян

В качестве основных факторов, за счет которых планируется сохранить текущие социальные выплаты, можно назвать высокие показатели экономического роста, увеличение налогообложения, в том числе за счет введения гибкой экспортной пошлины, а также изменение бюджетного правила, которое позволяет использовать все нефтегазовые доходы для финансирования текущих расходов. Об этом рассказал "Российской газете" директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в стране проиндексируют все социальные обязательства.

Ранее Силуанов выступил на парламентских слушаниях по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы в Совете Федерации. В своем выступлении он указал, что бюджет России должен быть готов к различным сценариям, а не "полагаться на благостные прогнозы". Министр финансов также подчеркнул, что, несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры не только не уменьшатся, но и получат дополнительное финансирование.

Салихов отметил, что, поскольку параметры проекта пока не обнародованы, сложно дать ему четкую оценку. Однако если опираться на данные СМИ со ссылкой на пояснительную записку к бюджету, доля расходов на национальную экономику сократится с 13,6% в 2023 году до 10,7% в 2024-м.

"Поддержка отдельных отраслей промышленности, в том числе важных для импортозамещения и ВПК, видимо, увеличится", - полагает эксперт.

Что же касается слов Силуанова о том, что пенсии будут проиндексированы, то здесь Салихов сказал "РГ", что это, несомненно, окажет положительное влияние на экономику. По словам эксперта, в частности, это может оказать поддержку внутреннему спросу, но только при условии, что увеличение среднего размера пенсий будет сверх инфляции. Если же пенсии растут так же, как и цены, в реальном выражении они не повышаются и не расширяют внутренний спрос.

"Поэтому поддержка спросу будет, если инфляция будет ниже 7,5% в следующем году", - резюмировал Салихов.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в предстоящем году средний размер пенсии в стране составит чуть больше 23,2 тысячи рублей в месяц. Соответствующей информацией он поделился в ходе выступления в Совете Федерации, передает агентство «Прайм».

Силуанов напомнил о том, что пенсии проиндексируют на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции.

«Это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — подчеркнул глава ведомства.

Он оценил суммарный объем расходов на пенсии примерно в 600 миллиардов рублей.

новость от 25 сентября

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году может составить 7,5% - больше, чем планировалось изначально. А средний размер страховой выплаты по старости у неработающих граждан будет равняться 23,4 тысячи рублей. Тоже больше, чем предполагалось ранее. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде.

Проект бюджета Социального фонда России на 2024-2026 годы с корректировками в минувшую пятницу рассмотрело правительство.

Как пояснил "Российской газете" глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 27-28 сентября проект бюджета поступит на рассмотрение депутатов. Обычно правительство вносит в Госдуму проект федерального бюджета и внебюджетных фондов до 1 октября каждого года.

Напомним, что в первоначальной версии проекта бюджета Соцфонда значилось, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года должен составить 5,3%, в 2025-2026 годах с 1 февраля - 4,0%. Корректировка страховых пенсий будет осуществляться в 2025-2026 годах и с 1 апреля на 3,8% и 2,8% соответственно.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров должен был составить: в 2024 году - 22 772 рубля, в 2025 году - 24 120 рублей, в 2026 году - 25 690 рублей.

В то же время на последнем заседании правительства при обсуждении параметров федерального бюджета глава минэкономразвития Максим Решетников отметил: "По инфляции закладываем некоторый рост к концу года при условии дальнейшего замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%". Учитывая риски роста инфляции в начале следующего года, правительство и планирует увеличить социальные выплаты выше инфляционных ожиданий.

В то же время ожидается рост реальных денежных доходов населения.

"В 2023 году рост составит 4%, прежде всего за счёт роста заработных плат. В реальном выражении мы ожидаем рост на уровне 6,2%. В дальнейшем ожидаем стабильный рост со средним темпом 2,8% в год", - добавил Решетников.

Россияне имеют право получать пенсию в России и другом государстве, Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Гражданину России не запрещено иметь двойное или множественное гражданство, при этом отказываться от российского паспорта не нужно, напомнила эксперт. Размер пенсии и способ ее расчета будет зависеть от того, заключено ли между государствами соглашение о пенсионном обеспечении граждан.

Если со страной, гражданство которой имеет россиянин, заключено такое соглашение, страховая пенсия будет назначаться с учетом трудового стажа и трудовых отчислений в обеих странах. У России такое соглашение подписано со странами ЕАЭС — Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Арменией.

Если в России был достигнут пенсионный возраст, наработан необходимый стаж и собрано определенное количество пенсионных баллов, пенсия будет назначена, даже если в другом государстве не сформировано пенсионное обеспечение. При этом при назначении пенсии в России возникает вопрос о зачете стажа и взносов, сформированных в другом государстве, указала эксперт.

Гражданам стран-участниц ЕАЭС зачтут трудовой стаж, сформированный до 31 декабря 2022 года. Эти правила распространяются также на граждан некоторые стран из состава бывшего СНГ, например Таджикистана или Азербайджана.

Помимл этого, Дайнеко напомнила, что накопительная часть пенсии по старости будет выплачиваться вне зависимости от места жительства пенсионера. При этом при переезде на постоянное место жительства в другую страну прекратятся выплаты социальной пенсии и других соцвыплат.

Благодаря сокращению количества людей, получающих пенсию, бюджет с 2018 года смог сэкономить около 3 миллиардов рублей. Такие цифры в разговоре с NEWS.ru Валерий Емельянов.

Если предположить, что с увеличением пенсионного возраста выплаты перестали получать 2,4 миллиона человек с начала реформы, за пять лет с 2018 года бюджет смог сэкономить до 600 миллиардов рублей ежегодно, посчитал Емельянов.

Эксперт заявил, что не получали пенсию те россияне, которые продолжили работать по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Во многих случаях они все равно были бы трудоустроены, но государство сэкономило на них благодаря реформе, сократив численность работающих пенсионеров.

Ранее аналитики РАНХиГС заявили, что повышение возраста выхода на пенсию добавило российскому рынку труда 1,7 миллиона человек. Таким образом реформа помогла сократить кадровый дефицит, отметили специалисты. По данным анализа, благодаря изменению пенсионного возраста экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 года выросла на 17-19 процентных пунктов, а женщин в возрасте 55-56 лет — на 17-18 процентных пунктов.

Почти половина россиян хотели бы перед выходом на пенсию накопить солидную сумму денег на безбедную старость. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и СберНПФ, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

О таких планах рассказали 45 процентов респондентов. Четверть опрошенных (25 процентов) собираются построить дом, 24 процента россиян планируют приобрести собственную квартиру. Освоить новое хобби хотят 22 процента, 18 процентов планирует к пенсии открыть собственный бизнес.

По 13 процентов респондентов поделились желаниями купить дачу, переехать в другой город и выучить иностранный язык. 12 процентов участников опроса хотели бы выйти на пенсию с руководящей должности, такое же число россиян собираются посадить дерево. Отправится в кругосветное путешествие собирается каждый десятый (11 процентов), еще 6 процентов планируют получить диплом о высшем образовании.

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина отметила, что вопрос накопления средств на жизнь после завершения трудовой деятельности больше всего волнует россиян в возрасте от 40 до 50 лет, и в группе старше 50 лет. Людей от 30 до 40 лет чаще привлекало строительство дома, а среди молодых опрошенных в возрасте до 30 лет главными целями стали покупка квартиры и новое хобби.

Большая часть опрошенных граждан (38 процентов) заявили, что хотят выйти на пенсию в возрасте от 56 до 60 лет. Продолжат работать после 65 лет 21 процент респондентов, по 14 процентов хотели бы закончить трудовую деятельность в возрасте от 61 до 65 лет и от 51 до 50 лет. О раннем выходе на пенсию в возрасте от 46 до 50 лет мечтают 5 процентов россиян, по 4 процента хотели бы выйти на заслуженный отдых до 45 и до 40 лет.

Опрос сервиса был проведен в сентябре 2023 года. В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.