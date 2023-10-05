Россияне назвали IT и энергетику самыми прибыльными отраслями для работы

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, в каких сферах, по мнению россиян, можно больше всего заработать. Согласно результатам опроса, с которыми ознакомился RT, в соответствующий рейтинг среди прочих вошли информационные технологии и энергетика.

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Так, большинство опрошенных россиян (65%) выразили мнение, что сферу IT (информационные технологии, разработка программного обеспечения) можно назвать самой прибыльной.

На втором месте оказались энергетика и добывающая промышленность — их выделили 46% опрошенных. Треть респондентов (29%) заявили, что выгоднее всего работать в сферах предпринимательства и финансов, ещё 23% — в строительстве. 21% отметили, что самые высокие зарплаты у тех, кто занимается разработкой искусственного интеллекта.

По словам 17% россиян, с экономической точки зрения выгоду следует искать в области нанотехнологий, 16% — в робототехнике. 13% участников опроса допустили, что на высокие зарплаты могут рассчитывать профессионалы в сфере промышленности, а 12% — в медицине.

Менее 10% респондентов для получения высокого заработка выделили сферы образования (7%) и сельского хозяйства (5%). В варианте «другое» с целью обогащения респонденты чаще всего отмечали госуправление, продажи, стоматологию и юриспруденцию.

Всего в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов.