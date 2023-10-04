"Известия": россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало больше на 2 млн

Россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало больше на 2 млн. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza, которое было проведено на основе данных Росстата.

Согласно исследованию, число работников крупных и средних предприятий с таким заработком увеличилось на 72% за два года, к апрелю 2023 года достигнув 4,88 млн. Это порядка 17,4% всех занятых, или примерно каждый шестой. В апреле 2021 года такой доход имели 2,84 млн работников крупных и средних предприятий. Как рассказала изданию профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, рост зарплат наблюдается на фоне кадрового голода, который в настоящее время происходит в ряде отраслей, включая строительство, недвижимость, тяжелую промышленность, ИТ и розничную торговлю.

"Так бизнес реагирует на потребность в скорейшем закрытии вакансий. Локомотивом роста стало повышение окладов в производствах, связанных с оборонными заказами, а также в смежных отраслях", — заявила эксперт.