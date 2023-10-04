Объем наличных денег в России снизился впервые за 1,5 года

Объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года снизился на 21,6 млрд рублей. Сокращение, не обусловленное сезонностью, наблюдается впервые с весны 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Как сообщает издание, в марте, апреле и мае прошлого года россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого повышения ключевой ставки. В январе текущего года сокращение наличности на руках у населения и бизнеса составило 74,5 млрд рублей, однако такая динамика типична для начала года, отмечает РБК.