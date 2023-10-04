Обед с бургером в РФ оказался самым дешевым среди стран G20

В России зафиксирована самая низкая стоимость обеда с бургером среди стран «Большой двадцатки». Об этом сообщает агентство «Прайм.

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Цена комбо обеда из «Биг Мака» (в российской «Вкусно — и точка» аналог называется «Биг Хит»), картошки фри и стаканчика колы в стране составит около 294 рублей.

В Индонезийском McDonald's подобный обед обойдется в 400 рублей, в ЮАР — в 487 рублей, в Индии — в 515 рублей (сэндвич с курицей), в Китае — в 535 рублей. Следом идут Турция (556 рублей), Южная Корея (576 рублей), Япония (592 рубля), Бразилия (615 рублей), Мексика (616 рублей), Аргентина (740 рублей), Саудовская Аравия (840 рублей) и Великобритания (852 рубля).

Среди стран, в которых наблюдается самая высокая цена комбо обеда, — Австралия, США, Италия, Франция, Канада, Германия.

Аналитики составили рейтинг на основе цены комбо обеда в национальных валютах в пересчете в рубли по средним курсам соответствующих валют в текущем месяце.