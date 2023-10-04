В ЦБ и ФАС напомнили заемщикам о праве выбора страховщика

Банк не может навязывать заемщику услуги конкретной страховой компании: оформляя кредит, человек вправе купить страховку в любой организации, отвечающей установленным требованиям. Об этом говорится в совместном письме Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) кредитным организациям. Рекомендации опубликованы в соцсетях ведомств 4 октября.

Такие правила страхования в кредитовании вступили в силу 1 сентября.

Подчеркивается, что о праве выбора страховщика банк обязан проинформировать клиента.

«На практике это означает, что заемщики смогут застраховать свои риски не в указанной банком компании по завышенной цене, а самостоятельно выбрать страховщика и цену страховки», — говорится в пояснениях.

Требования к страхованию банк должен разместить на своем сайте и в местах обслуживания клиентов. Рассматриваются полисы любого страховщика, получившего в кредитных рейтинговых агентствах рейтинг не ниже уровня «А-». При этом банки принимают такие полисы, только если они соответствуют требованиям банка.