Работающим родителям сохранят пособие на детей

Правительственная комиссия одобрила законопроект: родители, раньше вышедшие из декретного отпуска, не потеряют пособие на ребенка до 1,5 года.

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Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме-2023 президент Владимир Путин обратил внимание, что многие из государственных выплат на детей зависят от того, работает человек или нет, и привязаны к доходу семьи.

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"Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются", - отметил глава государства.

Поэтому, по его словам, стимулов искать новую работу и высокую зарплату нет. Ситуацию нужно изменить.

Поручение прозвучало недвусмысленно. Поправки в федеральные законы и Трудовой кодекс, разработанные минтрудом, довольно быстро прошли общественное обсуждение. И теперь одобрены и правительственной комиссией.

Сейчас мама или другой родственник, находясь в декрете, могут работать неофициально или несколько часов в день, чтобы не потерять выплату на ребенка.

Если поправки будут приняты, то даже если мама (или другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком) начнет работать полный рабочий день, все равно продолжит получать выплату, пояснили "РГ" в минтруде.

"Подготовленный пакет инициатив направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки и повышение качества жизни родителей, осуществляющих уход за малолетними детьми. Цель предлагаемых новаций - материальная поддержка работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет, и стимулирование их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Проектами устанавливается, что право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком ранее достижения им возраста полутора лет, в том числе на условиях неполного рабочего времени, работы на дому или дистанционной работы. "Действующее же законодательство позволяет застрахованному лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при котором застрахованное лицо не утрачивает право на получение пособия, законодательно не урегулирована.

А пособие до 1,5 лет - это довольно существенные деньги. Так, в 2023 году максимальный размер так называемых декретных (пособия на ребенка до достижения им 1,5 года) составляет, по данным минтруда, более 33 тыс. руб. в месяц. А в 2024 году станет еще выше - 49 тыс. руб.