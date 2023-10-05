Россиянам дали совет насчет хранения денег

«При чем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме. Но каждый определяет сам сумму, исходя из своих потребностей», — поделился Беляев.