Кого затронет дополнительная индексация пенсий с 1 ноября

Стали известны параметры прибавки к пенсии, которую сделают с 1 ноября. В Социальном фонде России раскрыли планы по индексации выплат в ближайшие месяцы.

«С 1 ноября пересчитают доплату для пенсионеров, которые трудились по определенным специальностям. Так, члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсию, имеют право на ежемесячную доплату к ней за счет взносов», – передает Life.ru.

Соответствующие взносы делают организации, использующих труд таких специалистов. Доплата назначается при наличии определенной выслуги в должности члена летного экипажа – не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Важно, чтобы человек уходил на пенсию с должности, дающей право на прибавку.

Люди, работавшие в организациях угольной промышленности на определенных должностях, тоже получат доплату. Это касается тех, кто трудился полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также на строительстве шахт не менее 25 лет.

Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячной зарплаты, стажа, а также суммы денег, поступившей в СФР от организации-работодателя.