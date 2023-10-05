Эксперт предостерег от хранения наличных денег дома

Финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин в беседе с «Газетой.Ru» назвал хранение средств под подушкой самым неэффективным способом сберегать деньги в 2023 году.

Он пояснил, что деньги, которые человек держит в наличных у себя дома, быстро обесцениваются в связи с «инфляцией в некоторых категориях». Держать деньги при себе следует в том случае, если есть уверенность в том, что они будут потрачены на определенные нужды, уточнил эксперт.

В других случаях целесообразно пользоваться финансовыми инструментами для сбережений, которые предлагаются в стране, подчеркнул Родин. Он уточнил, что в России есть несколько способов грамотно вложить деньги.

Так, по его словам, внимание стоит обратить на депозиты. Собеседник напомнил о том, что ставки по ним увеличились до 13% годовых. При этом он отметил, что снятие средств досрочно в таком случае не предусматривается. Также эксперт заявил о наличии в стране вкладов с возможностью частичного снятия денег. Однако ставка по таким депозитам намного ниже, добавил он.

Родин отметил, что государственные облигации (ОФЗ) являются еще одним способом вложений. По его словам, они могут стать альтернативой банковскому депозиту.

Кроме того, как указал специалист, рассмотреть можно инвестиции в акции. Он уточнил, что российский рынок акций с начала года продемонстрировал рост на 44%.

При этом он обратил внимание на то, что инвестировать в них нужно на длительный горизонт, от пяти лет. По его словам, «иначе есть риск потерять часть своего капитала».