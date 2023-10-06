Кому повысят пенсии в 2024 году

Выплаты пенсионерам в 2024 году подрастут на уровень инфляции — 7,5 процента, сообщил министр финансов Антон Силуанов 3 октября на парламентских слушаниях в Совете Федерации. На эти цели в проекте федерального бюджета страны на ближайшую трехлетку заложено 600 миллиардов рублей. На уровень инфляции подрастут и социальные пенсии, и ежемесячные денежные доплаты льготникам. Те, кому исполнилось 80 лет, будут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии, которая также вырастет на 7,5 процента. У каких категорий россиян и на сколько улучшится благосостояние, разбиралась «Парламентская газета».

Все зависит от инфляции

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В бюджете страны на ближайшие три года учли индексацию пенсий, и в следующем году они вырастут на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции 7,5 процента, сообщил Антон Силуанов 3 октября на парламентских слушаниях по бюджету в Совфеде. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров, по его словам, с 1 января 2024 года составит 23 244 рубля. Общий объем расходов на индексацию пенсий составит почти 600 миллиардов рублей. Всего, по данным Минтруда, в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 триллионов рублей.

Если же инфляция в текущем году превысит прогнозный уровень, пенсии могут проиндексировать и в большем размере, ранее сообщала «Газете.Ru» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, пример, когда инфляция превысила прогнозный показатель и пенсии были повышены в большем размере, чем было запланировано, уже есть. Точный уровень индексации пенсий на следующий год определится в октябре, рассказала депутат.

Кому и на сколько ждать прибавку

Изначально в проекте бюджета Социального фонда России страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года собирались проиндексировать на 5,3 процента. Но затем Правительство скорректировало прогнозы по инфляции до 7,5 процента, напомнила Светлана Бессараб «Парламентской газете». Таким образом, с 1 января средняя пенсия неработающих пенсионеров составит, по оценкам Минтруда, около 23,4 тысячи рублей вместо 22,8 тысячи рублей, планировавшихся ранее. С 1 апреля также на 7,5 процента россиянам повысят социальную пенсию.

«И это говорит о том, что социальные гарантии для граждан будут проиндексированы на реальный процент инфляции. Это как раз то решение, которого ожидали люди», — сказала Бессараб.

Право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные и те, у кого недостаточно трудового стажа для назначения других видов пенсии, напомнила Бессараб. Это может быть пенсия:

по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца; детям-сиротам до 18 лет или учащимся на очной форме обучения сиротам до 23 лет.

Средний размер социальной пенсии, по словам Бессараб, в 2024 году составит 13 463,62 рубля.

Также планируется повысить с 1 февраля 2024 года на 7,5 процента все социальные выплаты и пособия, сообщила политик. В том числе вырастут ежемесячные денежные выплаты льготным категориям пенсионеров. К ним относятся:

люди с инвалидностью; ветераны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний; Герои России и СССР, Герои труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы; граждане, ставшие инвалидами в результате Чернобыльской аварии.

При этом, самое важное, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, пояснила Бессараб. Так, всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и социальных выплат ниже прожиточного минимума, назначат социальную доплату, напоминают на портале госуслуг. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Пенсионеру доплатят как минимум до федерального прожиточного минимума — он будет установлен в 2024 году для пенсионеров в размере 13 290 рублей исходя из параметров проекта бюджета страны.

Работающим пенсионерам и военным

С 1 августа следующего года поднимут пенсию и работающим пенсионерам. Процент индексации рассчитают индивидуально. При перерасчете учтут те баллы, которые заработал пенсионер за прошлый год и стаж его работы. То есть в 2024 году будут учтены баллы, полученные за 2023 год. А для военных пенсионеров, а также для всех категорий, которые к ним приравнены, прибавка к пенсии с 1 октября 2024 года может составить 4,5 процента. Правительство внесло в Госдуму соответствующий проект, сообщило РИА Новости 29 сентября. Напомним, что в этом году с 1 октября произошло рекордное увеличение зарплат военных, силовиков и приравненных к ним граждан и одновременно пенсий бывшим военнослужащим на 10,5 процента.

О доплатах

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2024 году фиксированная выплата, исходя из проекта бюджета Социального фонда РФ, вырастет на 7,5 процента — на 567,6 рубля и составит 8134,88 рубля. Таким образом, 80-летним будут выплачивать базовую часть пенсии в размере 16 269,76 рубля. При этом стоимость пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля, увеличившись по сравнению с текущим годом на 9,28 рубля. «Если, например, пенсионеру исполнилось 80 лет в сентябре, то в октябре он начнет получать повышенную пенсию», — рассказала Бессараб.