Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12%
Реальные располагаемые доходы населения России выросли более чем на 12%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
«У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. За этим следуют и некоторых другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше, чем на 12%», — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее президент РФ сообщил о начале структурной перестройки экономики в стране.
По его словам, главными стимулами этого стали западные санкции и ограничения на закупку иностранных товаров, введенные в России в 2014 году.
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