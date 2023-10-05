Путин заявил о росте реальных доходов россиян более чем на 12%

«У нас есть проблемы, в том числе они касаются дефицита рабочей силы. За этим следуют и некоторых другие вопросы. Но у нас растут реальные располагаемые доходы населения. Если в Европе они упали, у нас подросли больше, чем на 12%», — сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».