Названо число банкротов в России с 2015 года

Данные Федресурса свидетельствуют об увеличении количества банкротств граждан в январе-сентябре 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Рост числа россиян, признанных банкротами, достиг 28,8% к аналогичному периоду 2022 года. Показатель вырос до 249,9 тыс. Процедура потребительского банкротства существует с октября 2015 года. К сентябрю 2023 года несостоятельными стали 1,003 млн человек.

Отмечается, что чаще всего граждане сами инициируют свое банкротство — 96,6% дел, кредиторы делают это в 3,1% случаев, оставшиеся 0,4% заявлений приходятся на ФНС.

Московская область возглавила рейтинг регионов по числу банкротов (12 626 банкротств, +34,2%). Затем идут Москва (12 160, +30,8%), Краснодарский край (11 843, +24,6%), Свердловская область (9497, +20,1%) и Республика Башкортостан (8630, +11,9%).