«Фридом Финанс Казахстан» введет комиссию за переводы по номеру карты

Банк «Фридом Финанс Казахстан» вводит комиссию на зачисление денежных средств с карт других банков для физических лиц. Изменения вступят в силу с 11 октября текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.

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Как следует из обновленных тарифов, комиссия будет распространяться на переводы по номеру карты в любой валюте, в том числе рублях, за исключением переводов в евро и долларах США. Изменения также не коснутся SWIFT-переводов и внутрибанковских переводов. Зачисления до 125 тысяч тенге будут проходить без комиссии, для переводов свыше указанной суммы комиссия составит 0,45% (минимум 3 тысячи тенге, максимум 30 тысяч тенге).

Ранее, в сентябре этого года, «Фридом Финанс Казахстан» установил аналогичную комиссию на SWIFT-переводы в рублях для физических лиц. Если раньше она составляла 0,1%, то теперь — 0,45%. Минимальный и максимальный размер комиссии также совпадают — 3 тысячи и 30 тысяч тенге соответственно.