«Фридом Финанс Казахстан» введет комиссию за переводы по номеру карты

«Фридом Финанс Казахстан» вводит комиссию за рублевые переводы по номеру карты
Банк «Фридом Финанс Казахстан» вводит комиссию на зачисление денежных средств с карт других банков для физических лиц. Изменения вступят в силу с 11 октября текущего года, говорится в сообщении кредитной организации.
Как следует из обновленных тарифов, комиссия будет распространяться на переводы по номеру карты в любой валюте, в том числе рублях, за исключением переводов в евро и долларах США. Изменения также не коснутся SWIFT-переводов и внутрибанковских переводов. Зачисления до 125 тысяч тенге будут проходить без комиссии, для переводов свыше указанной суммы комиссия составит 0,45% (минимум 3 тысячи тенге, максимум 30 тысяч тенге).
Ранее, в сентябре этого года, «Фридом Финанс Казахстан» установил аналогичную комиссию на SWIFT-переводы в рублях для физических лиц. Если раньше она составляла 0,1%, то теперь — 0,45%. Минимальный и максимальный размер комиссии также совпадают — 3 тысячи и 30 тысяч тенге соответственно.
В конце августа «Фридом Финанс Казахстан» запустил переводы по номеру карты за пределы Казахстана. С того момента владельцы мультивалютных карт Freedom Finance получили возможность переводить денежные средства в рублях на карты платежных систем Visa и Mastercard иностранных банков, а также на российские карты «Мир», выпущенные неподсанкционными банками, и наоборот. Комиссия за «стягивание» денег с карты другого банка была уже тогда: так, при переводе 300 рублей с карты «Мир», выпущенной Райффайзенбанком, «Фридом Финанс» посчитал корреспонденту FM комиссию в 0,16 рублей. Однако на тот момент информации о фиксированном размере комиссии и лимитах переводов не было (в службе поддержки не смогли ответить на эти вопросы).