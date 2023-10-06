Объем средств россиян в иностранных банках превысил 7 трлн рублей

Объем средств россиян в зарубежных банках в августе 2023 года в рублевом эквиваленте увеличился на 441,6 млрд рублей, до 7,05 трлн рублей ($73,2 млрд по курсу ЦБ на 1 сентября), следует из данных регулятора. Это новый рекорд по размещенным гражданами России средствам в кредитных организациях за границей. Однако стоит отметить, что в долларовом выражении эта сумма увеличилась не так существенно, на $1 млрд, за счет ослабления рубля в августе 2023 года.

Операции по размещению средств на депозитах в иностранных банках в августе составили 81,4 млрд рублей ($845 млн), увеличившись в рублевом выражении на 1,8 млрд рублей за месяц. Однако в долларовом выражении этот показатель сократился на $24,1 млн за счет валютной переоценки.

В российских банках объем депозитов в иностранной валюте составил 4,1 трлн рублей, то есть на 41,5% меньше, чем в иностранных кредитных организациях. В августе россияне вывели с таких счетов 111,5 млрд рублей, на 13 млрд рублей больше, чем в июле. Однако такой разрыв, скорее всего, тоже обеспечило ослабление рубля и, напротив, укрепление американской валюты — в долларовом выражении отток средств с валютных депозитов составил $1,16 млрд против $1,08 месяцем ранее.