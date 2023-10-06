Россиянам назвали предел роста цен на бензин до конца года

Цена бензина АИ-95 на заправках вряд ли превысит 57 руб. за литр в этом году, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Так он прокомментировал возвращение правительством прежних размеров демпферных выплат нефтяникам (компенсаций за продажу бензина и дизеля в России по более низким ценам, чем при экспорте), что призвано сдержать рост цен на АЗС. По его мнению, автолюбители должны быть рады решению кабмина.

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Напомню, что в августе бензин подорожал больше других непродовольственных товаров. Это было до возвращения демпфера. Поэтому можно ожидать, что динамика роста цен на топливо прекратится. Вероятнее всего, стоимость бензина АИ-95 до конца года не выйдет из диапазона 54-57 руб., — сказал Антонов.

Он также полагает, что властям нужно пересмотреть политику по финансовой нагрузке на россиян при формировании цен на бензин. «В цену за литр бензина государство уже 30 лет включает акциз порядка 75% от цены. При становлении рыночной экономики это была, очевидно, эффективная мера. Но сегодня она требует переосмысления», — сказал он, предложив вместо этого стараться получать больше денег от экспорта нефтепродуктов.