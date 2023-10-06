Финансист предупредил о мошеннических инвестиционных приложениях

«Когда человек проходит регистрацию в инвестиционном приложении, у него не возникают вопросы, почему у него спрашивают ФИО и данные, потому что это нормально для инвестиционной сферы. Но это нормально именно для легальных брокеров, которые имеют лицензии Центробанка», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».